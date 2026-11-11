Tată din Arad trimis, în judecată pentru violul fiicei minore. Mama, cercetată pentru complicitate

Un bărbat din județul Arad a fost trimis în judecată pentru viol asupra minorului în formă continuată, faptele acuzate având loc între 2022 și iulie 2026. Soția acestuia va fi judecată pentru complicitate.
Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Chișineu-Criș au dispus, la data de 6 noiembrie 2026, trimiterea în judecată a unui bărbat de 51 de ani, aflat în arest preventiv. Acesta este acuzat de viol asupra unui minor în formă continuată, rele tratamente aplicate minorului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și uz de armă fără drept în formă continuată.
Abuzurile au durat patru ani
Potrivit comunicatului transmis de Parchet, bărbatul ar fi întreținut raporturi sexuale cu propria fiică, o minoră în vârstă de 13 ani, în perioada 2022-2023 și până la data de 20 iulie 2026. Anchetatorii susțin că faptele au fost comise prin constrângere psihică, profitând de vârsta și imaturitatea victimei.
Conform procurorilor, abuzurile s-au petrecut la domiciliul familiei din satul Iermata Neagră, comuna Zerind. Prin comportamentul său, tatăl ar fi pus în pericol dezvoltarea fizică, intelectuală și morală a minorei, care ar fi dezvoltat simptome anxioase și depresive.
Mama este cercetată pentru complicitate
În același dosar a fost trimisă în judecată și soția bărbatului, cercetată sub control judiciar pentru complicitate la viol asupra unui minor în formă continuată și complicitate la rele tratamente aplicate minorului.
Acuzații privind armamentul
Bărbatul este acuzat și că ar fi deținut fără drept, la domiciliu, o armă neletală marca Narconia, model 32, de calibru 4,5 mm, supusă autorizării, precum și muniția aferentă.
De asemenea, anchetatorii susțin că, în cursul lunii iulie 2026, acesta ar fi folosit arma fără drept în două ocazii diferite, trăgând două focuri în curtea locuinței. Dosarul a fost înaintat instanței spre judecare.