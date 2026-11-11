Tată din Arad trimis, în judecată pentru violul fiicei minore. Mama, cercetată pentru complicitate

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 11 nov. 2026, 18:33

Un bărbat din județul Arad a fost trimis în judecată pentru viol asupra minorului în formă continuată, faptele acuzate având loc între 2022 și iulie 2026. Soția acestuia va fi judecată pentru complicitate.

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