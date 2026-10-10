Pompierii arădeni, mobilizați pentru incendiile de vegetație din Caraș-Severin

14 pompieri militari arădeni au fost mobilizați vineri, 9 octombrie, pentru stingerea incendiilor din Parcul Național Domogled - Valea Cernei, în județul Caraș-Severin.
Cei 14 pompieri militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Vasile Goldiș" al județului Arad s-au deplasat în județul Caraș-Severin, pentru a participa la misiunile de stingere a incendiilor de vegetație și fond forestier din Parcul Național Domogled - Valea Cernei.
Pompierii arădeni se vor alătura forțelor de intervenție deja mobilizate în zonă și vor acționa pentru limitarea propagării incendiilor, localizarea și lichidarea focarelor active.
Incendiul din Parcul Național Domogled are de peste o lună
Cele 3 focare principale ale incendiului forestier din Parcul Naţional Domogled, Valea Cernei, au fost localizate, dar nu şi lichidate. Misiunea terestră şi aeriană a pompierilor este îngreunată de vântul puternic, care măreşte riscul de răspândire a flăcărilor, în timp ce Drumul Naţional 76D, care face legătura cu judeţul Gorj, rămâne închis.
Intervenția se desfășoară într-o zonă cu relief stâncos, pante abrupte și diferențe mari de nivel, condiții care îngreunează accesul echipelor terestre și îl fac imposibil în anumite sectoare.