Publicat 23 nov. 2026, 11:23 Sursă realitatea.net

Traficul este dirijat pe o singură bandă pe autostrada A1, la kilometrul 530+500, în zona Șagu, după ce un autotren a lovit atenuatorul de impact în cursul nopții. Restricțiile vor fi menținute până la finalizarea descărcării mărfii.

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