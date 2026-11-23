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Actualitate· 1 min citire
Trafic restricționat pe A1, la Șagu, după ce un autotren a lovit atenuatorul de impact
Trafic restricționat Arad
Publicat23 nov. 2026, 11:23
Sursărealitatea.net
Traficul este dirijat pe o singură bandă pe autostrada A1, la kilometrul 530+500, în zona Șagu, după ce un autotren a lovit atenuatorul de impact în cursul nopții. Restricțiile vor fi menținute până la finalizarea descărcării mărfii.
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