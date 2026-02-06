Premierul a informat CCR în legătură cu pensiile magistraților
Curtea Constituţională a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare
Curtea Constituţională a primit de la premierul Ilie Bolojan o informare referitoare la consecinţele amânării unor decizii privind pensiile magistraţilor, au declarat surse din cadrul CCR.
Recent, prim-ministrul spunea că, în situaţia în care judecătorii Curţii vor amâna din nou pronunţarea unei hotărâri, există o probabilitate foarte mare ca România să piardă fonduri din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.
"Guvernul a încercat, în mod repetat, să rezolve o nedreptate, dar s-a lovit de prelungiri în cascadă de la Curtea Constituţională", a atras atenţia prim-ministrul. Ilie Bolojan a amintit că pe jalonul legat de pensiile magistraţilor, suma reţinută ţării noastre este de 230 de milioane de euro, întrucât, în momentul de faţă, Comisia Europeană consideră că această ţintă nu este îndeplinită.
Totuşi, reprezentanţii Comisiei au informat autorităţile de la Bucureşti că vor aştepta până pe 11 februarie, noul termen de analiză dat de Curte, pentru a transmite României scrisoarea oficială de evaluare.
Sursa: Realitatea din Justitie
