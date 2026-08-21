Advertising
Actualitate· 1 min citire
Rusia, suspectată că a încălcat spațiul aerian al Finlandei peste Golful Finlandei
Avion rusesc (foto ilustrativ)
Publicat21 aug. 2026, 07:11
SursăRealitatea.net
Autoritățile finlandeze investighează un posibil incident de securitate după ce un avion rusesc ar fi intrat în spațiul aerian al Finlandei, în zona vestică a Golfului Finlandei. Ministerul Apărării de la Helsinki confirmă că situația este analizată de Garda de Frontieră, care va publica detalii suplimentare pe măsură ce verificările avansează.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:05El Nino, la un pas de un record fără precedent: de ce 2027 ar putea fi cel mai fierbinte an din istorie
- 09:57Militar găsit mort în postul de pază al unei unități din Mizil. Procurorii militari au deschis o anchetă
- 09:29Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R - S.A.
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News