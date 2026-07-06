Scandal după dezastrul Braziliei! Ronaldo îl atacă dur pe Ancelotti: „A făcut prea multe greșeli”

Brazilia și-a încheiat aventura la Cupa Mondială încă din faza optimilor de finală, după înfrângerea cu 1-2 în fața Norvegiei. La scurt timp după fluierul final, fostul mare atacant Ronaldo a analizat prestația „Selecao” și nu și-a ascuns nemulțumirea față de alegerile făcute de selecționerul Carlo Ancelotti. Nici Vinicius Junior nu a fost ocolit de criticile fostului „Balon de Aur”.
Ronaldo îl critică pe Ancelotti: „Eliminarea a început cu deciziile luate de pe bancă”
„Fenomenul” consideră că tehnicianul italian a greșit încă dinaintea startului partidei, în special prin faptul că Joao Pedro nu a fost inclus în lot, deși venea după un sezon foarte bun la Chelsea. În plus, Ronaldo este convins că tânărul Endrick ar fi meritat un rol mult mai important pe parcursul competiției.
„Trebuie să spun lucrurilor pe nume. Cred că eliminarea a început cu deciziile luate de pe bancă. Carlo Ancelotti este unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului, însă de această dată a făcut prea multe alegeri greșite.
Nu înțeleg de ce Joao Pedro a rămas în afara lotului. A avut un sezon excelent și era într-o formă foarte bună, iar Brazilia avea nevoie de un atacant cu alte caracteristici.
În același timp, Endrick a demonstrat de fiecare dată când a intrat pe teren că poate aduce energie și imprevizibilitate, însă a fost folosit foarte puțin pe durata turneului”, a declarat Ronaldo, citat de AS. Ronaldo și Carlo Ancelotti au colaborat la AC Milan în perioada 2007-2008.
Vinicius, și el în vizorul fostului mare atacant
Fostul internațional brazilian a avut un mesaj dur și pentru Vinicius Junior, despre care spune că nu a reușit să confirme statutul de lider al echipei în momentele decisive.
„Și Vinicius trebuie să își asume partea de responsabilitate. Toată lumea îi cunoaște valoarea, însă acesta nu a fost un turneu reușit pentru el. Nu a arătat nivelul cu care și-a obișnuit fanii la echipa de club. În momentele în care Brazilia avea nevoie de jucătorii decisivi, el nu a făcut diferența.
Norvegia a meritat victoria. A fost o echipă organizată, disciplinată, iar Haaland a profitat de fiecare eroare. Totuși, Brazilia și-a complicat singură situația prin deciziile neinspirate luate înaintea meciului. La un asemenea nivel, una sau două greșeli pot face diferența dintre calificare și eliminare, iar în această seară au fost prea multe”, a fost concluzia lui Ronaldo după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială.