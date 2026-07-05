Donald Trump, discurs dur de Ziua Americii: „Comunismul este o amenințare mortală pentru libertate”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a profitat de festivitățile dedicate Zilei Independenței pentru a transmite un nou mesaj politic, în care a criticat dur aripa progresistă a Partidului Democrat și a avertizat asupra a ceea ce a numit „pericolul comunist”.
Înaintea discursului susținut la Washington, liderul de la Casa Albă a vorbit în cadrul unui eveniment organizat la Muntele Rushmore, unde a elogiat valorile și istoria Statelor Unite, precum și pe cei patru foști președinți ale căror chipuri sunt sculptate în monumentul emblematic.
„La 250 de ani, America este cea mai bătrână republică de pe Pământ. Avem cea mai trainică și mai dreaptă Constituție. Suntem cea mai puternică țară de pe planetă.
Și, prin binecuvântarea Divină, Statele Unite ale Americii reprezintă cea mai de succes, mai desăvârșită și mai excepțională națiune din istoria umanității”, a declarat Donald Trump.
În partea politică a discursului, președintele american a susținut că ideile comuniste reprezintă din nou un risc pentru Statele Unite și a asociat această amenințare cu o parte a mișcării progresiste.
„Comunismul este o amenințare mortală pentru libertatea Americii. Poți fi loial lui Karl Marx sau poți fi loial Americii. Poți fi comunist sau poți fi patriot. Nu poți fi ambele. America nu va fi niciodată o țară comunistă”, a afirmat liderul de la Casa Albă.
Declarațiile au fost făcute cu doar câteva luni înaintea alegerilor pentru Congresul SUA, într-un context în care mai mulți candidați ai aripii progresiste a Partidului Democrat au obținut victorii în alegerile primare desfășurate în mai multe state americane.
În paralel, temperaturile extreme au afectat festivitățile organizate de Ziua Independenței în mai multe regiuni ale Statelor Unite, unele evenimente fiind anulate, restrânse sau reprogramate pentru orele serii.