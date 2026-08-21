Scandal uriaș la sediul poliției din Arad. Zeci de oameni au plătit până la 35.000 de euro pe mașini pe care nu le-au primit niciodată

Publicat 21 aug. 2026, 12:41 Sursă Realitatea.net

Zeci de persoane protestează, vineri, în fața Poliției din Arad, după ce susțin că au plătit integral pentru mașini care nu le-au mai fost livrate. Oamenii spun că au pierdut zeci de mii de euro și cer fie să își primească banii înapoi, fie autoturismele pentru care au achitat deja.

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