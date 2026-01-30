STENOGRAME-ȘOC din dosarul avocatei șpăgare
Planul lui Kovesi de a ajunge la șefia SRI
Jocuri de putere și mutări făcute la nivel înalt. Asta reiese din stenogramele explozive din dosarul avocatei PNL prinse în flagrant când lua mită. Din interceptări, potrivit șpăgarei, Nicușor Dan ar fi vrut să o pună pe fosta șefă DNA la vâful SRI.
STENOGRAME EXPLOZIVE - Cum s-ar fi pus la cale revenirea la butoane a Laurei Codruța Kovesi
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Vezi c-o aduce pă CODRUȚA în țară.
TUCAN JEAN-PAUL: Ce treabă are CODRUȚA (KOVESI n.red.)cu DNA-u’, mă?!
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Are! Păi o pune la SRI!
TUCAN JEAN-PAUL: Da? Pă CODRUȚA (KOVESI n.red.)? De când o pune la SRI?
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi vrea s-o pună NICUȘOR (DAN n.red.)la servicii!
TUCAN JEAN-PAUL: A, nu știam că pe ea vrea s-o pună.
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Păi a adus-o-n țară (…neinteligibil…)
TUCAN JEAN-PAUL: Da? Când a adus-o?
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Înainte, de la alegeri. De-aia nu știai?
TUCAN JEAN-PAUL: De unde dreacu’ să știu... știu și nici nu mă interesează.
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Și azi a ieșit public, că o schimbă de-acolo.
TUCAN JEAN-PAUL: Că pleacă de la EPPO?
GEORGESCU ADRIANA MIHAELA: Da, azi, acuma a ieșit știrea.
TUCAN JEAN-PAUL: Păi, și-atunci… Și aia e laaa…
