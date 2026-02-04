Actualitate· 1 min citire
Tomata 2026: Legumicultorii se pot înscrie până pe 15 aprilie
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata”
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume.
Ministerul Agriculturii va continua programul „Tomata” şi anul acesta.
Legumicultorii se pot înscrie, până pe 15 aprilie, la direcţiile agricole județene.
Programul are ca obiectiv susţinerea producţiei de legume în sere şi solarii şi sprijinirea fermierilor locali în asigurarea unei oferte constante de produse proaspete pe piaţă.
Sprijinul de minimis nu se limitează doar la tomate şi poate fi accesat pentru mai multe culturi de legume cultivate în spaţii protejate.
