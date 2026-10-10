Traficul rutier din Arad, supravegheat din elicopter

Polițiștii rutieri desfășoară sâmbătă, 10 octombrie, o acțiune de monitorizare a traficului pe principalele artere din județul Arad. Supravegherea se realizează inclusiv din elicopter, fiind vizate în special sectoarele de drum cu risc ridicat de producere a accidentelor.
Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Arad, acțiunea a început vineri, 9 octombrie, și continuă sâmbătă, 10 octombrie, având ca scop creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor de circulație.
Monitorizarea aeriană permite identificarea abaterilor de la regulile de circulație. În astfel de situații, informațiile sunt transmise echipajelor de poliție rutieră aflate la sol, care pot dispune măsurile legale necesare.
Polițiștii le recomandă șoferilor să respecte limitele legale de viteză, să evite depășirile neregulamentare și să păstreze distanța de siguranță față de vehiculele din față.
De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic, să nu conducă sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive și să manifeste prudență sporită în zonele cu risc ridicat de producere a accidentelor.
Reprezentanții IPJ Arad precizează că monitorizarea aeriană are un caracter preventiv, scopul principal fiind reducerea riscului de accidente rutiere.