Traficul rutier din Arad, supravegheat din elicopter

Scris de Andreea Damian Publicat: 10 oct. 2026, 14:18

Polițiștii rutieri desfășoară sâmbătă, 10 octombrie, o acțiune de monitorizare a traficului pe principalele artere din județul Arad. Supravegherea se realizează inclusiv din elicopter, fiind vizate în special sectoarele de drum cu risc ridicat de producere a accidentelor.

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