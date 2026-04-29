Actualitate· 2 min citire

Trenurile care circulă între Timișoara și Arad vor fi suspendate în iubie

29 apr. 2026, 23:35
FOTO: Arhivă

Articol scris de Realitatea de Arad

Circulația feroviară dintre Timișoara și Arad va fi din nou afectată la începutul lunii iunie, din cauza lucrărilor de modernizare pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou.

Potrivit tion.ro, mai multe trenuri IR și Regio vor fi înlocuite parțial cu transport auto între Timișoara Nord și Arad.

Din cauza intervențiilor pe secțiunea Băile Calacea – Aradu Nou, mai multe trenuri nu vor circula între Timișoara Nord și Arad, respectiv invers, iar călătorii vor fi transportați cu mijloace auto. Mai precis, modificările aplicate vor fi:

  • în perioada 1 – 5 iunie 2026, trenul IR 1763 Iași – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Iași – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;

  • în perioada 2 – 6 iunie 2026, la trenul IR 1765 Timișoara Nord – Arad – Iași pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Iași circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;

  • în perioada 2 – 6 iunie 2026, trenul IR 1538 Oradea – Arad – Timișoara Nord circulă conform graficului din Mersul Trenurilor pe distanța Oradea – Arad, iar pe distanța Arad – Timișoara Nord se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto;

  • în perioada 2 – 5 iunie 2026, la trenul R 3115 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor;

  • în data de 6 iunie 2026, la trenul R 3117 Timișoara Nord – Arad – Oradea pe distanța Timișoara Nord – Arad se asigură transbordarea pasagerilor cu mijloace auto, iar pe distanța Arad – Oradea circulă conform graficului din Mersul Trenurilor

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe