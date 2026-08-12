AUR va ataca la CCR legea prin care Guvernul Bolojan pune pe umerii românilor povara celor peste 600 de milioane de euro către Pfizer

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză coaliția PSD-PNL-USR că a girat în Parlament o lege prin care Guvernului Bolojan i se oferă instrumentul juridic pentru a tranzacționa bunuri ale statului în vederea stingerii litigiilor, printre care și cel cu Pfizer în valoare de peste 600 de milioane de euro. Acesta a anunțat că AUR va ataca legea la Curtea Constituțională, încercând astfel să împiedice ca această povară să fie transferată asupra românilor.
„Prin această lege votată de această coaliție veche-nouă ad-hoc, PSD, PNL și USR, a fost abilitat Guvernul Bolojan pentru stingerea unor obligații nepatrimoniale în fața Pfizer, o datorie de peste 600 de milioane de euro, realizată în timpul pandemiei. (…) Nu îi înțelegem pe cei de la PSD. Îi înțelegem pe cei de la PNL și de la USR când încearcă să acopere aceste ilegalități realizate în pandemie. Dar nu îi putem înțelege pe cei de la PSD de ce au făcut acest lucru.
AUR va ataca la Curtea Constituțională această lege și vom încerca să o anulăm, să aducem argumente pentru anularea acestei legi, să scoatem de pe umerii românilor această mare povară. Pentru că nu știm ce vrea să tranzacționeze în grabă Guvernul Bolojan, fie că este vorba de Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Transgaz sau Romgaz. Vom vedea acest lucru. AUR, în apărarea românilor”, a declarat deputatul AUR, Valeriu Munteanu.
În cadrul dezbaterilor din Camera Deputaților, parlamentarul AUR a solicitat explicații cu privire la urgența adoptării acestui proiect de lege, având în vedere că nu este jalon în PNRR, nu rezolvă problemele grave ale economiei românești, nu rezolvă criza energetică.
„Din explicațiile date chiar de secretarul de stat de la Ministerul Finanțelor în ședința comună a Comisiei Juridice și a Comisiei Administrație Publică am aflat adevărata miză: Guvernul are nevoie de acest mecanism juridic pentru a putea negocia stingerea litigiului cu Pfizer. Cu alte cuvinte, USR a lăsat în urmă contractele cu vaccinurile din pandemie și o factură uriașă, iar acum PSD vine să creeze mecanismul juridic prin care această factură să poată fi achitată inclusiv din patrimoniul statului român. (…) De ce trebuie să plătească românii inclusiv cu patrimoniul statului pentru deciziile luate de miniștrii USR în timpul pandemiei? România se confruntă cu consecințele unui litigiu de peste 600 de milioane de euro și aproximativ 80 de mii de euro pe zi întârziere. Cine a comandat vaccinurile este întrebarea legitimă a românilor.
Cine a negociat, cine a angajat România în aceste obligații? Cine a estimat necesarul? În loc să primim aceste răspunsuri, PSD ne cere astăzi să votăm soluția pentru nota de plată lăsată de USR. Iar soluția este extrem de complicată. Sub formule elegante, precum tranziție, securitate juridică și predictibilitate, se introduce în codul administrativ un mecanism general prin care statul va putea negocia stingerea unor obligații patrimoniale inclusiv prin raportare la bunurile sale”, a mai spus deputatul AUR, Valeriu Munteanu.