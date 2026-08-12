CCR stinge lumina! Ce măsuri ia Curtea Constituțională pentru a face economie la energie

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 12 aug. 2026, 15:52

Curtea Constituțională a României a anunțat că va reduce voluntar consumul de energie electrică până la 31 august, în contextul presiunii asupra Sistemului Energetic Național și al debitului extrem de scăzut al Dunării. Decizia vine după apelul Ministerului Energiei pentru diminuarea consumului în perioadele de vârf.

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