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Economie· 2 min citire
ANAR: Nivelul Dunării la Cernavodă este într-o scădere mai pronunțată față de estimări
Nivelul Dunării este în scădere
Publicat11 aug. 2026, 08:23
Sursărealitatea.net
Nivelul minim al apei în zona Cernavodă, care poate asigura funcționarea Centralei, este de -230 cm iar în acest moment nivelul apei în zonă este -227 cm, a anunțat, luni seara, Administrația Națională Apele Române.
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