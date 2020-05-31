Arad: AUDIO 248 de pachete cu țigări de contrabandă și aproape 1.500 de lei, confiscați,  de către jandarmii din Arad. Reacția traficantului a atras atenția

248 de pachete cu țigări decontrabandă și aproape 1.500 de lei au fost confiscați, duminică, decătre jandarmii din Arad.
[gallery ids="79383,79384,79385"]Conform purătorului decuvânt al Jandarmeriei Arad, plt.adj. Dan Monoranu, "un echipaj de jandarmerie a depistat în apropierea Pieței Fortuna din municipiul Arad, un bărbat de aproximativ 29 de ani care oferea spre comercializare țigări netimbrate. Bărbatul se afla lângă un autoturism parcat, iar la vederea jandarmilor a aruncat cheia autoturismului sub acesta și a încercat să se facă nevăzut. Jandarmii au observat comportamentul suspect afișat de bărbat și au trecut la legitimarea lui. La verificările efectuate, jandarmii au descoperit asupra bărbatului 10 pachete cu țigări netimbrate, iar în interiorul autoturismului, depozitate în portbagaj, alte 238 de pachete cu țigări și suma de 1478 lei"."Întrebat despre proveniența țigărilor și a sumei de bani, bărbatul a declarat că țigările îi aparțin și sunt destinate comercializării, iar suma de bani provine de la țigările vândute până la acel moment", a mai declarat purătorul decuvânt al Jandarmeriei Arad, plt.adj. Dan Monoranu.[audio ogg="https://realitateadearad.net/wp-content/uploads/2020/05/ARADCU-00-DAN-MONORANU-DUM31MAI-COMPLET.ogg"][/audio]Pe numele bărbatului, jandarmii au întocmit acte de sesizare necesare organelor de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.Țigările netimbrate și suma de bani au fost ridicate în vederea confiscării și împreună cu actele de sesizare au fost predate organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor.Sursa foto: Jandarmeria Arad