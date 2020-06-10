Advertising
Economie· 1 min citire
Arad: Cca 40 de angajaţi ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean Arad au protestat miercuri. Motivele
ambulanta_1_19919300
Citește și
- 13:11Carburanții se scumpesc din nou. Motorina urcă spre 10 lei pe litru
- 12:53Decizie controversată: Renault blochează o inițiativă UE care avantaja producția Dacia din România
- 12:20Aproape 260.000 de lei amenzi pentru unitățile alimentare din benzinării, după controalele ANSVSA
- 10:59Daniel Udrescu: Pfizer execută statul lui Bolojan, USR/PNL
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News