Pensionarii care ar putea primi mai mulți bani din 2027. Pragul CASS ar urma să fie schimbat

Publicat 26 iun. 2026, 08:03 Sursă realitatea.net

Sute de mii de pensionari din România ar putea primi mai mulți bani începând cu 1 ianuarie 2027. Este vorba despre schimbarea pragului de la care se plătește contribuția de asigurări sociale de sănătate, CASS, pentru pensii.

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