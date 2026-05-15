Accident între două TIR-uri pe autostrada A1, în Arad. Traficul spre Nădlac a fost deviat

Un accident rutier în care au fost implicate două autotrenuri s-a produs, vineri după-amiază, pe autostrada A1, în județul Arad, pe sensul de mers spre Nădlac. În urma impactului, circulația în zonă a fost deviată.

Potrivit ISU Arad, accidentul a avut loc la kilometrul 543 al autostrăzii.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului Arad, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă. Reprezentanții DRDP Timișoara au anunțat că traficul rutier este deviat de la kilometrul 536, din cauza accidentului produs pe sensul către Nădlac. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat dacă există persoane rănite și nici în ce condiții s-a produs accidentul.