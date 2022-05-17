INS: Economia României a crescut cu 5,2% în primele trei luni din 2022

Scris de Realitatea de Arad Publicat: 17 mai 2022, 10:20

Economia României a crescut cu 5,2% în primul trimestru al acestui an faţă de trimestrul precedent, în timp ce faţă de perioada similară a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

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