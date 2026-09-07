Advertising
Economie· 1 min citire
Megaproiectul care leagă Grecia, Bulgaria și România pe cale rutieră și feroviară
FOTO: Arhivă
Coridorul Salonic – Sofia – București va transforma regiunea într-un nod strategic de transport
Citește și
- 09:38Hidroelectrica scumpește energia electrică, din octombrie. Care sunt noile prețuri din facturi
- 13:42Prețurile alimentelor cresc la nivel mondial și ating un nou record
- 09:43Benzina a atins un nou maxim istoric în România: 9,79 lei/litru în București
- 19:50Benzina a atins un nou record în România. Cât au crescut prețurile și de ce suntem printre țările cu cele mai mici scumpiri din UE
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News