Advertising
Actualitate· 1 min citire
Mașină de 300.000 de euro, căutată în Cehia, găsită la Arad
Lamborghini / foto: Poliția Română
Un autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro, pentru care autoritățile din Cehia emiseseră o semnalare în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii arădeni.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:14Ana Maria Păcuraru: SUA ar putea bombarda din nou Iranul. Locul în care iranienii ar fi ascuns uraniul îmbogățit
- 10:40A început noua cursă spațială a Europei. O companie germană a lansat prima sa rachetă în spaţiu
- 10:20Schimbare bruscă de vreme în România: cod galben de vânt, răcire și rafale de 90 km/h. Când revin temperaturile de 35 de grade
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News