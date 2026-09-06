Mașină de 300.000 de euro, căutată în Cehia, găsită la Arad

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 14:03

Un autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro, pentru care autoritățile din Cehia emiseseră o semnalare în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii arădeni.

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