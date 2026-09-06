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Mașină de 300.000 de euro, căutată în Cehia, găsită la Arad

Lamborghini / foto: Poliția Română

Lamborghini / foto: Poliția Română

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 14:03

Un autoturism evaluat la aproximativ 300.000 de euro, pentru care autoritățile din Cehia emiseseră o semnalare în vederea confiscării, a fost descoperit de polițiștii arădeni.

Mașina era condusă de o femeie în vârstă de 27 de ani, din județul Vrancea.

Autoturismul a fost depistat vineri, 4 septembrie, în timp ce se deplasa prin localitatea Horia, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Arad.

La acțiune au participat polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, împreună cu cei ai Secției 2 Micălaca.

După oprirea autoturismului și efectuarea verificărilor în bazele de date, oamenii legii au constatat că vehiculul, care avea numere de înmatriculare din Cehia, figura ca fiind căutat de autoritățile cehe.

Pe numele autoturismului fusese introdusă o semnalare care prevedea confiscarea acestuia în cazul în care era depistat.

La volan se afla o femeie de 27 de ani din județul Vrancea. IPJ Arad nu a oferit, în comunicatul transmis, informații privind calitatea în care aceasta utiliza autoturismul și nici împrejurările în care vehiculul a ajuns în România.

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