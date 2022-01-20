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OPC Arad cere Gaz Vest să reducă facturile emise fără aplicarea compensării

OPC Arad cere Gaz Vest să reducă facturile emise fără aplicarea compensării

OPC Arad cere Gaz Vest să reducă facturile emise fără aplicarea compensării

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 20 ian. 2022, 14:16

În urma verificărilor, s-a constatat că furnizorul de gaze naturale nu a aplicat schema de sprijin

Inspectorii pentru Protecția Consumatorului Arad cer companiei Gaz Vest să reducă facturile emise consumatorilor cu 6,7 de mii de lei.

În urma verificărilor, s-a constatat că furnizorul de gaze naturale nu a aplicat schema de sprijin privind plafonarea şi compensarea și a fost și amendată cu 50.000 lei.

OPC a primit sesizări de la peste 170 de persoane care reclamau facturile mari emise de furnizorii de gaze și electricitate.

La controlul efectuat la Gaz Vest inspectorii OPC au constatat că firma a emis facturi supradimensionate cu peste 6 milioane 700 de lei.

De asemenea, OPC Arad a amendat și compania Enel Energie cu 10.000 de lei pentru că nu a respectat termenul de facturare a consumului pentru luna noiembrie 2021 și astfel nu a fost posibilă verificarea modului de aplicare a plafonării și compensării.

Inspectorii pentru Protecția Consumatorului au mai făcut verificări la EON ENERGIE SA şi la RCS & RDS, dar la aceste companii nu s-au constatat abateri privind modul de facturare şi compensare.

Sursa: Realitatea de Arad

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