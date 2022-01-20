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Economie· 1 min citire
OPC Arad cere Gaz Vest să reducă facturile emise fără aplicarea compensării
OPC Arad cere Gaz Vest să reducă facturile emise fără aplicarea compensării
În urma verificărilor, s-a constatat că furnizorul de gaze naturale nu a aplicat schema de sprijin
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