Uniunea Europeană ia în calcul noi taxe pe biletele de avion și pe produsele cu zahăr pentru a strânge bani la buget
Uniunea Europeană
Uniunea Europeană analizează introducerea unor taxe pe biletele de avion și pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr. Măsura este discutată în contextul în care Bruxelles-ul caută venituri suplimentare pentru bugetul comunitar din perioada 2028-2034.
Discuțiile sunt, deocamdată, la început. Nu există încă o decizie clară, nu a fost stabilit nivelul taxelor și nici nu se știe exact ce produse ar putea fi vizate.
Ce variante sunt analizate la nivel european
Reprezentanții statelor membre au început să evalueze noi surse de venit pentru bugetul Uniunii Europene. Printre variantele luate în calcul se află o taxă aplicată biletelor de avion și o contribuție legată de zahăr.
Subiectul a ajuns în atenția Comitetului Reprezentanților Permanenți ai statelor membre, Coreper. Discuțiile au loc în contextul în care Irlanda, care a preluat în luna iulie președinția rotativă a Consiliului UE, trebuie să găsească până în toamnă formule de finanțare care ar putea fi acceptate de toate cele 27 de guverne.
Taxele nu au fost încă stabilite
În acest moment, nu există un proiect legislativ final care să arate cât ar putea fi taxa pentru un bilet de avion sau cum ar urma să fie calculată.
O astfel de contribuție ar putea fi aceeași pentru toate biletele sau ar putea fi diferită în funcție de distanța zborului, clasa de călătorie ori emisiile estimate. Aceste variante nu au fost însă confirmate oficial. Deocamdată, discuțiile dintre state se concentrează pe tipurile de venituri care ar putea fi acceptate politic.
Nici în cazul taxei pe zahăr lucrurile nu sunt clare. Nu se știe dacă mecanismul ar urma să vizeze zahărul ca materie primă, băuturile îndulcite, alimentele ultraprocesate sau cantitatea de zahăr adăugat în produse.
Ideea taxării alimentelor și băuturilor cu un conținut ridicat de zahăr, sare sau grăsimi a mai fost analizată la Bruxelles. A fost luată în calcul atât ca măsură pentru sănătatea publică, cât și ca posibilă sursă de venit. Totuși, o astfel de contribuție nu a fost inclusă între cele cinci surse proprii propuse oficial de Comisie în vara anului 2025.
În același timp, în majoritatea statelor, inclusiv în România, există deja taxe naționale care vizează zahărul.
De ce caută UE bani în plus
Negocierile vizează bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. În propunerea inițială a Comisiei Europene, acesta este estimat la aproximativ două trilioane de euro.
Banii trebuie să acopere politicile tradiționale ale Uniunii, precum agricultura și coeziunea, dar și cheltuieli tot mai mari pentru apărare, competitivitate, tehnologie, securitatea frontierelor și sprijinirea statelor vecine. În același timp, UE trebuie să înceapă rambursarea datoriei comune contractate pentru programul de redresare de după pandemia de COVID-19.
Statele care contribuie la bugetul european cu mai mulți bani decât primesc, printre care Germania și Țările de Jos, cer limitarea dimensiunii bugetului sau evitarea unor creșteri importante ale contribuțiilor naționale. De cealaltă parte, statele beneficiare nete susțin menținerea fondurilor pentru agricultură, infrastructură și reducerea decalajelor regionale.
Președinția cipriotă a Consiliului propusese în iunie o reducere de aproximativ 2% față de planul Comisiei. Compromisul a fost însă criticat atât de statele care vor tăieri mai mari, cât și de Parlamentul European, care cere un buget mai ambițios.
Cele cinci surse de venit propuse deja de Comisie
În propunerea prezentată în iulie 2025, Comisia Europeană a inclus cinci noi „resurse proprii”. Împreună, acestea ar urma să genereze aproximativ 44 de miliarde de euro anual.
Este vorba despre 9,6 miliarde de euro dintr-o parte a veniturilor obținute prin sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii, 1,4 miliarde de euro din mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră și aproximativ 15 miliarde de euro dintr-o contribuție calculată în funcție de deșeurile electronice care nu sunt colectate.
La acestea se adaugă 11,2 miliarde de euro din accizele aplicate produselor din tutun și 6,8 miliarde de euro din contribuții anuale plătite de companiile mari care operează pe piața europeană.
Parlamentul European consideră că noile surse ar trebui să aducă aproximativ 60 de miliarde de euro pe an. Eurodeputații au propus și alte variante, precum taxe pe serviciile digitale, jocurile de noroc online și câștigurile de capital obținute din criptoactive.
Taxele pe biletele de avion și pe zahăr ar putea completa sau chiar înlocui unele dintre mecanismele care nu reușesc să obțină suficient sprijin din partea guvernelor.
Biletele de avion s-ar putea scumpi
O taxă europeană pe biletele de avion ar putea fi transferată, total sau parțial, în prețul plătit de pasageri. Nu se știe încă dacă ar putea exista scutiri pentru zborurile interne, insule, regiuni izolate, călătoriile de afaceri sau pasagerii aflați în tranzit.
Discuția privind o taxă pe bilete este separată de sistemul european al certificatelor de emisii. În prezent, acesta acoperă în principal zborurile din interiorul Spațiului Economic European. Comisia analizează însă extinderea costurilor pentru emisiile de carbon și asupra unor zboruri internaționale care pleacă din Europa.
Directorii mai multor companii, între care Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair, easyJet și grupul IAG, au avertizat că extinderea sistemului de taxare a emisiilor ar duce la creșterea prețurilor pentru pasageri și pentru transportul de marfă.
Introducerea unei taxe separate pe fiecare bilet ar adăuga o nouă componentă fiscală peste taxele aeroportuare, contribuțiile naționale și costurile pentru emisiile de carbon deja suportate de operatori.
Ce ar putea însemna pentru România
Dacă va fi aprobată la nivel european, taxa pe biletele de avion s-ar putea regăsi direct în prețurile curselor care pleacă de pe aeroporturile din România. Impactul ar depinde de valoarea stabilită și de eventualele diferențe între zborurile europene și cele pe distanțe lungi.
O contribuție pe zahăr sau pe produsele cu un conținut ridicat de zahăr ar putea determina producătorii să schimbe rețetele. În același timp, costul ar putea fi transferat și în prețurile de la raft.
Impactul concret nu poate fi calculat înainte ca Bruxelles-ul să stabilească produsele vizate, pragurile și nivelul taxării.
Decizia trebuie luată în unanimitate
Crearea unor noi resurse proprii pentru bugetul Uniunii Europene este o procedură dificilă. Decizia trebuie aprobată în unanimitate de Consiliu, după consultarea Parlamentului European, apoi validată de fiecare stat membru, potrivit propriilor reguli constituționale.
Liderii europeni au cerut președinției irlandeze să prezinte până la summitul programat în octombrie un set de opțiuni care ar putea obține acordul celor 27 de state.
Prin urmare, taxele pe biletele de avion și pe zahăr sunt, pentru moment, variante de negociere. Nu sunt măsuri care vor intra imediat în vigoare.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat că, în lipsa unor noi venituri sau a creșterii contribuțiilor naționale, cheltuielile propuse pentru viitorul buget ar putea fi reduse cu aproximativ 66 de miliarde de euro pe an. Asta ar însemna o tăiere de aproape 40%.
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