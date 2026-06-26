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Alertă aeriană în capitala Ucrainei. Mai multe explozii au fost auzite în Kiev, la scurt timp după avertizare

Alertă aeriană Ucraina

Alertă aeriană Ucraina

Scris deStoica Marian
Publicat26 iun. 2026, 07:50
Sursărealitatea.net

Mai multe explozii au fost auzite joi seară la Kiev, la doar câteva minute după ce forţele aeriene şi autorităţile municipale au avertizat că rachete ruseşti se îndreaptă spre capitala Ucrainei, transmite AFP.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a indicat pe contul său de Telegram că apărările antiaeriene sunt în funcţiune şi a îndemnat locuitorii să se adăpostească.

Într-un mesaj separat, el a anunţat că „fragmente de rachete” ruseşti au căzut în cartierul Darniţa, în sud-estul Kievului, iar serviciile de salvare sunt în drum spre zonă.

Mai devreme, şeful administraţiei militare a capitalei, Timur Tkacenko, anunţase că Rusia a lansat „rachete balistice” asupra Kievului.

Jurnalişti ai AFP au văzut pe cerul capitalei dâre lăsate de rachetele apărării antiaeriene şi au auzit exploziile care au avut loc în timpul interceptării proiectilelor.

Este vorba despre o oră neobişnuită pentru un atac aerian al armatei ruse, care atacă de obicei Ucraina în timpul nopţii.

De la invazia sa la scară largă în Ucraina, lansată în urmă cu peste patru ani, Rusia efectuează aproape zilnic bombardamente ucigătoare în ţară în valuri de atacuri cu drone şi rachete.

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