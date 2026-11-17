Scris de Ionuț Nichita Publicat: 17 nov. 2026, 21:39

Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că indexarea pensiilor și reducerea numărului de parlamentari sunt necesare, condiționând sprijinul PNL de adoptarea unor proiecte legislative benefice de către guvernul Niculescu.

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