AUR DESPRE MĂRIRILE DE TAXE ANUNȚATE: UDMR INVENTEAZĂ NOI METODE DE A-I JECMĂNI PE ROMÂNI

AUR critică intenția vehiculată în spațiul public privind introducerea unei „taxe pe tranzacțiile bancare”, propusă, potrivit surselor citate de presă, de UDMR

AUR critică intenția vehiculată în spațiul public privind introducerea unei „taxe pe tranzacțiile bancare”, propusă, potrivit surselor citate de presă, de UDMR, partid din care face parte actualul ministru al Finanțelor, Tanczos Barna.

„Sub masca unor discuții tehnice și fără niciun fel de transparență, se pregătește o nouă formă de povară fiscală pe spatele cetățenilor români”, potrivit unui comunicat de presă.

Potrivit AUR, care citează informații apărute în spațiul public, această taxă ar urma să fie de 1 leu pe tranzacție până la o anumită sumă și 3 lei pentru tranzacțiile mai mari, fiind percepută direct de stat la fiecare plată electronică sau transfer bancar.

„Este revoltător că, în loc să taie din risipă, clientelism și privilegiile sinecuriștilor, UDMR și complicii lor cu care se pregătesc să facă o nouă coaliție caută soluții facile: să bage mâna și mai adânc în buzunarul cetățenilor cinstiți.

Într-o perioadă în care tot mai mulți români abia își mai pot plăti facturile, ideea unei astfel de taxe este nu doar toxică, ci profund antisocială. Efectul va fi descurajarea tranzacțiilor bancare și accentuarea economiei gri, exact contrariul a ceea ce un guvern responsabil ar trebui să își propună”, afirmă profesorul Petrișor Peiu, senator AUR.



Sursa: Realitatea din AUR