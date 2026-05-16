Anca Alexandrescu dă de gol jocurile de culise: Negocierile cu partidele, amânate pentru o nuntă la Turda și o vizită la Timișoara

Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, Anca Alexandrescu, lansează un atac extrem de dur la adresa liderilor politici de la vârful statului, acuzându-i de nepăsare totală față de problemele reale ale populației. Aceasta a dezvăluit motivele uluitoare pentru care negocierile oficiale cu partidele au fost amânate în aceste zile, lăsând să se înțeleagă că agenda privată și evenimentele mondene primează în fața crizelor din țară.

„Deci, Mucea nu a chemat partidele la discuții în aceste zile, pentru că Angry Birds avea programul făcut! S-a dus să le vorbească studenților de la Universitatea de Vest! Cât de slugă să fie Pirtea ăla, care e prieten cu Kovesi și Coldea, să-l invite pe un absolvent al cursurilor de trei ani la Institutul Pedagogic din cadrul UVT să le vorbească studenților… Dar, mă rog, asta e altă discuție! Și diseară merge la nunta lui Abrudean, la Turda! Nu mai pot ei de grija românilor…”, scrie Anca Alexandrescu pe Facebook.