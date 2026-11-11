Călin Georgescu, din nou în fața judecătorilor. Două dosare importante, pe agenda instanțelor

Călin Georgescu are două termene în instanță pe 11 noiembrie. Curtea de Apel București analizează dosarul privind ordinea constituțională și contestația privind arestul preventiv.
Călin Georgescu revine miercuri, 11 noiembrie, în atenția magistraților, fiind așteptat la Curtea de Apel București în dosarul în care este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale. În aceeași zi, fostul candidat la alegerile prezidențiale are un nou termen și în dosarul de înșelăciune, în care a solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Călin Georgescu, așteptat la Curtea de Apel București
Primul termen vizează dosarul în care Călin Georgescu este cercetat pentru presupusa implicare în acțiuni îndreptate împotriva ordinii constituționale. Fostul candidat la Președinție urmează să se prezinte în fața judecătorilor Curții de Apel București, în cadrul procedurilor judiciare din această cauză.
Dosarul este unul dintre cele mai importante în care numele lui Călin Georgescu apare în contextul anchetelor privind presupuse acțiuni de destabilizare a ordinii constituționale.
Dosarul de înșelăciune și cererea de arest la domiciliu
Tot miercuri, magistrații urmează să analizeze și situația măsurii preventive în dosarul de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu.
La 9 noiembrie, Tribunalul București a admis solicitarea acestuia de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă, fiind contestată de procurorii DIICOT.
În consecință, Călin Georgescu se află în continuare în Arestul Central, măsura preventivă urmând să fie stabilită definitiv după soluționarea contestației de către instanță.
Judecătorii Curții de Apel București trebuie să decidă dacă acesta va rămâne în arest preventiv sau dacă va putea beneficia de o măsură preventivă mai puțin restrictivă, respectiv arestul la domiciliu.
Cele două cauze judiciare readuc în atenție situația juridică a fostului candidat la alegerile prezidențiale, care continuă să fie vizat de mai multe proceduri penale.