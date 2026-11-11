Nicușor Dan respinge ideea că ar fi putut aduce PNL și USR la guvernare: ipoteza e „complet falsă”

Scris de Daniel Onescu Publicat: 11 nov. 2026, 07:04

„30% e mai mic decât 50%.” Cu această frază a explicat marți seară președintele Nicușor Dan de ce PNL și USR nu ar fi putut prelua guvernarea fără un dialog cu PSD, chiar dacă el i-ar fi susținut. Șeful statului a numit „complet falsă” ideea că intervenția sa ar fi putut schimba situația, pentru că un guvern are nevoie de o majoritate de cel puțin 50% în Parlament.

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