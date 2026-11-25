Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 nov. 2026, 15:21

Camera Deputaților a adoptat marți o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, cu 154 de voturi. Ministrul a anunțat în plen că nu intenționează să își dea demisia.

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