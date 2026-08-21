Advertising
Politica· 2 min citire
Cristoiu, atac la Bolojan după 107 zile la Palatul Victoria: „Guvern ilegitim, țara e condusă de cei care au pierdut alegerile”
Ion Cristoiu
Publicat21 aug. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS
Ion Cristoiu dă de pământ cu guvernul demis chiar în ziua în care se împlinesc 107 zile de când Ilie Bolojan nu vrea să plece de la Palatul Victoria! Analistul spune că în prezent, țara este condusă de partide care au pierdut alegerile, deoarece ele au fost câștigate de PSD și AUR, formațiuni care nu sunt la guvernare, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:13Alegeri pentru primărie în 24 de localități, inclusiv în Sectorul 6 și Mangalia. Lista poate crește dacă Nicușor Dan promulgă legea ANI
- 14:00Ilie Bolojan, anunț după ședința PNL pe Legea salarizării: Nu putem depăși procentul din PIB alocat plății salariilor - LIVE TEXT
- 13:06Radu Miruță: Acest guvern interimar este mai legitim decât și-ar dori PSD
- 12:41Ninel Peia: Când justiția nu aplică legea ad litteram. Cine răspunde pentru cele „cel mult 15 zile”?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News