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Politica· 1 min citire
Financial Times: UE intenţionează să îşi dezmembreze serviciul diplomatic
Uniunea Europeană
Publicat2 sept. 2026, 08:41
Sursărealitatea.net
Comisia Europeană pregăteşte planuri de dezmembrare a serviciului diplomatic al Uniunii Europene şi intenţionează să preia părţi din acesta, scrie miercuri cotidianul Financial Times, citat de Reuters, transmite Agerpres.
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