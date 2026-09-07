Gabriel Oprea cere CSAT-ului mai mulți militari americani în România și un plan de înzestrare până în 2036

Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” (UMPMV) și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști (PPMP, fost UNPR), conduse de generalul (r) Gabriel Oprea, cer Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) o serie de decizii privind consolidarea capacității de apărare a României. Printre solicitări se numără o strategie unitară de înzestrare a Armatei pentru perioada 2027–2036, consolidarea prezenței militare americane în România, investiții în industria națională de apărare și dezvoltarea capacităților de răspuns la atacuri cu drone, amenințări cibernetice și război electronic.
Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul” – UMPMV și Partidul pentru Patrie Militari și Polițiști – PPMP consideră că ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 7 septembrie 2026 trebuie să reprezinte un moment de decizie și responsabilitate pentru consolidarea securității naționale a României.Într-un context internațional și regional complicat, România are nevoie de o politică de securitate coerentă, predictibilă și construită pe termen lung.
RECOMANDĂRI PENTRU CSAT
1. Adoptarea unei viziuni unitare privind înzestrarea Armatei României pentru perioada 2027–2036 și dezvoltarea capacităților prevăzute în programul „Armata României 2044”.
2. Consolidarea Parteneriatului Strategic România–SUA și a prezenței militare americane pe teritoriul României, ca element esențial al descurajării și apărării pe Flancul Estic al NATO.
3. Valorificarea programului SAFE astfel încât investițiile în apărare să contribuie nu numai la achiziția de tehnică militară, ci și la dezvoltarea industriei naționale de apărare, transfer tehnologic, producție în România și crearea de locuri de muncă.
4. Creșterea capacității naționale de apărare împotriva amenințărilor moderne: drone, atacuri cibernetice, război electronic, operațiuni hibride și amenințări asupra infrastructurilor critice.
5. Asigurarea continuității programelor strategice indiferent de schimbările politice. Securitatea națională trebuie să fie o politică de stat, nu o politică de partid.
RECOMANDĂRI PENTRU AUTORITĂȚILE STATULUI
Securitatea națională nu înseamnă numai Armata României.
România trebuie să asigure resursele, tehnologia și personalul necesare întregului sistem național de securitate: Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, potrivit competențelor constituționale și legale ale fiecărei instituții.
În același timp, oamenii reprezintă principala resursă a sistemului.
Militarii și polițiștii activi, în rezervă și în retragere, precum și familiile lor, trebuie respectați și protejați prin legislație predictibilă, salarizare și pensii echitabile, condiții corespunzătoare de muncă și recunoașterea statutului celor care servesc statul român.
România trebuie să își consolideze apărarea în cadrul NATO și al Uniunii Europene și să dezvolte permanent Parteneriatul Strategic cu Statele Unite, urmărind în același timp cu fermitate interesul național al României.
Apărarea țării înseamnă tehnologie, infrastructură, industrie, informații și alianțe puternice. Dar, înainte de toate, înseamnă oameni.
Securitatea națională nu se declară. Se construiește, se finanțează și se apără în fiecare zi”, transmite Gabriel Oprea printr-un comunicat de presă.