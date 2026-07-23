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George Simion dezvăluie motivul pentru care AUR nu ajunge la guvernare: „Nu vor să ne lase în joc”

George Simion

George Simion

Realitatea de Arad
Scris deRealitatea de Arad
Publicat23 iul. 2026, 08:42
SursăRealitatea PLUS

„AUR este dat la o parte din orice formulă de guvernare pentru că este partidul care se opune ajutoarelor date Ucrainei”! Este declarația șocantă făcută chiar de liderul partidului. George Simion a spus că s-au purtat discuții inclusiv de înțelegeri cu PSD, însă în continuare, eticheta falsă pusă de așa-zișii „pro-europeni” nu face decât să mențină blocajul politic, conform Realitatea PLUS.

„Sorin Grindeanu dacă vrea să scape de Ilie Bolojan putea să înceapă demersurile pentru schimbarea președintelui Senatului. Mircea... Am purtat aceste discuții. Așa... Am purtat aceste discuții și le-am spus tuturor: «Nu e normal dacă voi nu mai aveți echipa asta falsă de pro-europeni, nu mai aveți coaliția asta, să ne lăsați pe noi în afara jocului permanent, de la moțiune încoace». Ba chiar înainte de moțiune i-am întrebat: «Dar cum... cum vor fi lucrurile de atunci?»

De atunci încolo văd că nu doar domnul Grindeanu refuză o colaborare cu AUR, am văzut că și doamna Olguța Vasilescu și alții din conducerea PSD-ului. Repet, eu nu vreau să zic lucruri rele în momentul ăsta și să alimentez și mai mult conflicte politice. Țara merge prost. Noi suntem în situația în care un partid ca al nostru, care nu vrea să dea bani către Ucraina sau către alte state și nu vrea să impună acest împrumut SAFE care va fi votat săptămâna viitoare, și avertizez că parlamentarii AUR nu vor vota împrumutul pe 30 de ani pe viitoarele generații ale României pentru armament de care s-ar putea să nu avem nevoie, că războaiele moderne se poartă cu alte... alte instrumente.

Vă spun că un partid ca al nostru nu este acceptat de către cei care fac cărțile în acest moment. S-ar putea ca în luna septembrie să se schimbe lucrurile la nivel mondial și să putem guverna pentru România...”

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