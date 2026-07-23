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Politica· 1 min citire
Întâlnire istorică la Palatul Cotroceni: președinta Indiei vine în România după o pauză de peste 30 de ani
Nicușor Dan și președinta Indiei
Publicat23 iul. 2026, 08:01
SursăRealitatea.net
Președinta Indiei, Droupadi Murmu, va veni joi în România pentru o vizită de stat care se va încheia sâmbătă. Ea va fi primită la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan.
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