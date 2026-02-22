Marius Budăi anunță scenariul în care PSD va ieși de la guvernare

Sursă: realitatea.net

Ultimatum pentru Ilie Bolojan. PSD amenință cu părăsirea guvernării dacă premierul nu renunță la planurile de restructurare masivă a aparatului bugetar.

Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a trasat o „linie roșie” clară, avertizând că social-democrații nu vor gira sub nicio formă politica de demiteri și tăieri salariale pe care Bolojan intenționează să o impună.

„Pe Ilie Bolojan nu-l interesează să relanseze economia, ci iată se vorbește inclusiv de un alt pachet la vară și aici mă refer la acea nouă lege a salarizării, și atunci vor exista tăieri de salarii. Deci va continua cu aceste tăieri de care vorbeam noi mai devreme.

În acea situație, clar va fi fără PSD la guvernare. Nu vorbesc în numele partidului, dar așa cum știu opinia mai multor colegi, asta va fi. Nu, nu vor mai fi tăieri. Nu există, nu se relansează... N-ai cum să iei pe cineva în serios, îmi cer scuze dacă sunt abrupt, dar n-ai cum să iei pe cineva în serios care-ți vorbește de reformă și, de fapt, bagă o austeritate... și ați văzut rezultatul: recesiune tehnică.

Două comune de același grad, care aveau dreptul să aibă între 35 și 40 de angajați: în ultimul an, una dintre comune a avut foarte multe pensionări și n-au mai angajat pe nimeni, așteptând primarul din comuna respectivă o direcție, să vadă ce se întâmplă, pentru că și anul trecut, după cum bine știți, s-au mai dat 10% primăriile apar... și atunci să vadă ce se întâmplă.

Are astăzi 25 de angajați, da? Deci ar avea dreptul 35-40. Altă comună de același grad are 36 de angajați. Dacă primul dă afară 10%, înseamnă că dă trei oameni, rămâne în 22 de oameni. Următorul, 10%, adică patru oameni, rămâne în 32 de oameni... mult mai mulți decât avea inițial cel cu numărul mai mic.

Nu asta este reformă! De aia am spus că nu poți să faci o reformă — am definit-o noi și o s-o repetăm într-una — din topor, de sus până jos”, a declarat fostul ministru al Muncii la Reliatatea Plus.