Moțiunea de cenzură la raport. Are opoziția numărul necesar de voturi pentru a dărâma Guvernul?

Stabilitatea actualei majorități pare să fi intrat într-un proces de eroziune accelerată, pe măsură ce opoziția își definitivează strategia pentru depunerea unei moțiuni de cenzură imediat după adoptarea bugetului în luna martie.

Tensiunile nu vin însă doar din exterior, ci se resimt puternic și în interiorul arcului guvernamental, unde PSD avertizează că retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan este o opțiune reală în cazul încălcării „liniilor roșii” convenite.

Totul ține, în momentul de față, de numărul de voturi. Mai exact, pentru ca o moțiune de cenzură să treacă, este nevoie de cel puțin jumătate plus unu din numărul total de parlamentari, adică jumătate plus unu din 463 de parlamentari. Este nevoie de 232 de voturi.

Opoziția are însă doar 137 de parlamentari, deci ar mai fi nevoie de 95 de voturi din partea partidelor din coaliție. Cheia pare să fie la Partidul Social Democrat, pentru că, inclusiv liderul PSD, Sorin Grindeanu, pe lângă nemulțumirile pe care le-a exprimat la adresa premierului Ilie Bolojan, a avertizat chiar că, dacă premierul nu ține cont de liniile roșii ale Partidului Social Democrat, atunci ar putea să îi retragă sprijinul.

Și vorbim aici despre eliminarea CASS pentru noile mame; acele ajutoare one-off pentru pensionarii cu venituri mai mici de 3000 de lei, dar și majorarea ajutorului pentru copiii proveniți din familii vulnerabile.

Acestea sunt măsurile pe care social-democrații vor să le vadă cuprinse în proiectul de buget pentru a-l susține în continuare pe Ilie Bolojan.

CE ȘANSE ARE O MOȚIUNE DE CENZURĂ

număr total de parlamentari: 463

număr de voturi necesare: 232

câte voturi are opoziția: 137

LINIILE ROȘII ALE PSD

-eliminarea CASS pentru noile mame

-ajutor one-off pentru pensionari

-majorarea ajutorului pentru copiii proveniți din familii vulnerabile

