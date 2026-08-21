Ninel Peia: Când justiția nu aplică legea ad litteram. Cine răspunde pentru cele „cel mult 15 zile”?

Există în România o instituție căreia îi cerem, mai mult decât oricărei alte instituții, să respecte legea. Nu aproximativ, nu după oportunitate,nu după agendă, nu în funcție de simpatii sau antipatii. Ci exact așa cum a fost scrisă. Această instituție este Justiția.

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