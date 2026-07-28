Oana Țoiu, avertisment pentru Rusia: „România nu acceptă asta”

România transmite că, în cazul dronelor doborâte în spațiul aerian național, responsabilitatea aparține Rusiei iar țara noastră 'nu acceptă' asemenea manifestări, a afirmat, marți, într-o conferință de presă, ministrul interimar de Externe, Oana Țoiu.
'Mesajul pe care ar trebui să-l transmitem Rusiei este cel pe care l-am transmis pe parcursul zilei de ieri: drona le aparține, responsabilitatea le aparține, România nu acceptă asta', a arătat ea.
Țoiu a spus că România a avut o poziție 'clară, fermă', în care atribuirea responsabilității s-a întâmplat inclusiv prin convocarea ambasadorului Rusiei la Ministerul Afacerilor Externe, unde i-au fost arătate fragmente din dronă (una dintre cele trei doborâte recent în spațiul aerian național - n.r.), precum și rezultatul anchetei care certifică că acea dronă este una rusească.
'Din acest motiv, demersul nostru diplomatic este cât se poate de justificat. La ce ne așteptăm pentru viitor din perspectivă diplomatică, așa cum v-am spus și în momentul în care noi am decis să închidem Consulatul General al Federației Ruse la Constanța, este că ne așteptăm la măsuri diplomatice în oglindă. Vă reamintesc de asemenea și reacțiile publice de la nivelul NATO, care a reconfirmat sprijinul 24 de ore din 24 și 7 zile din 7 și faptul că România este un stat care nu-și negociază granițele și nu permite intrarea ilegală în spațiul nostru aerian. Este atât poziția României, cât și poziția comună NATO', a punctat ministrul interimar.
Ea a amintit că România, pe parcursul ultimului an și ultimelor luni, a cerut și continuă să ceară întărirea capacităților de descurajare și de apărare, atât în ceea ce privește sistemul antiaerian, cât și din perspectiva securității maritime, atât în ceea ce înseamnă colaborare la nivel civil, cât și la nivel militar.
'La Summitul NATO de la Ankara, ministrul Apărării din România împreună cu ministrul Apărării din Turcia și cel din Bulgaria au semnat împreună pentru intensificarea formatului de colaborare militar NATO la Marea Neagră, care până acum a avut drept scop procesul de deminare și va continua să aibă drept scop procesul de deminare, alături de protejarea infrastructurii critice. Pentru România, acest lucru este foarte important din perspectiva infrastructurii energetice, dar este și un obiectiv de apărare, de securitate la Marea Neagră legat de planurile de viitor', a mai afirmat Țoiu.
Ministrul interimar a remarcat și solidaritatea aliată în contextul atacurilor cu drone și a dat ca exemplu Italia.
'Ulterior incidentului cu dronă de la Galați, au venit în România cu patru avioane Eurofighter Typhoon și cu un contingent de 180 de militari, militari și personal adiacent. În acest moment, vorbim de o dronă care a fost dărâmată de un pilot român, pilotând un F-16. Știm că în procesul de urmărire a dronei, de apărare a spațiului aerian, s-au ridicat inclusiv avioanele Eurofighter', a explicat Țoiu.