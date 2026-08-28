Politica· 2 min citire

Pe 1 septembrie se reiau consultările la Palatul Cotroceni pentru noul premier

Consultări Palatul Cotroceni

Consultări Palatul Cotroceni

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:42
Sursărealitatea.net

Președintele Nicușor Dan convocă partidele politice la consultări pe 1 septembrie pentru formarea unui guvern politic stabil.

Şeful statului a anunţat, aseară, de la Chișinău, că va convoca partidele politice la noi consultări la 1 septembrie.

El a explicat că nu a mai făcut nicio nominalizare în iulie şi august deoarece eşecul succesiv al respingerii unor propuneri de premier ar fi afectat imaginea economica a României.

Nicușor Dan: După cele două nominalizări, am realizat că nu există șanse de majoritate pe perioada vacanței parlamentare și atunci, inclusiv din perspectiva agențiilor de rating care urmau să vină să evalueze România, a fost tare nefericit ca știrile din presa globală să fie: al treilea guvern n-a fost investit, al patrulea guvern n-a fost investit în România. Ăsta e motivul pentru care, pe lunile iulie-august, în afară de discuții permanente, ca să spun, cu partidele politice, n-am făcut o desemnare. Acum, imediat la 1 septembrie, o să avem o nouă consultare, o să vedem formală sau informală și eu cred că vom găsi o majoritate pentru un guvern care să fie stabil.

Preşedintele a exclus, de data aceasta, varianta unui cabinet tehnocrat, precizând că viitorul executiv va fi format mai degrabă din miniştri politici.

Pe surse, lideri ai partidelor vorbesc deja despre o formulă de compromis: un premier independent în fruntea unui guvern controlat majoritar de PSD, susţinut în Parlament şi de UDMR.

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