Privilegiile de care beneficiază miniștrii și parlamentarii în plină austeritate. Cheltuieli uriașe, acoperite din banii românilor
În timp ce Bolojan taie de la profesori, mame și pensionari, parlamentarii și miniștrii își păstrează nestingheriți toate privilegiile! Pe lângă indemnizațiile uriașe, aleșii beneficiază de mai multe cheltuieli decontate de stat, adică tot din banii cetățenilor. Totul în timp ce Guvernul spune că mai are nevoie de bani ca să acopere deficitul.
De ce privilegii beneficiază parlamentarii în plină austeritate
- diurnă pentru deplasare la lucrările Parlamentului
- diurnă pentru deplasare în circumscripția electorală
- cheltuieli cu cazarea senatorilor
- cheltuieli cu transportul senatorilor
- cheltuieli cu telefonia mobilă
Tipuri de cheltuieli ce pot fi decontate:
- cheltuieli cu salariile personalului angajat în cadrul birourilor parlamentare:
• salarii nete achitate angajaților și colaboratorilor pe bază de ștat de plată;
• sumele virate aferente bugetelor și fondurilor centralizate ale statului:
a. impozitul pe salariu
b. contribuția individuală de sănătate
c. contribuția individuală de asigurări sociale
d. contribuția individuală ajutor de somaj
e. contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajator
- cheltuieli pentru bunuri și servicii
De ce privilegii beneficiază miniștrii în plină austeritate
- indemnizație lunară
- cabinet propriu
- alte drepturi: drepturi de cazare, transport și protocol legate de exercitarea funcției
Pentru locuințele de protocol, chiria și cheltuielile de întreținere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea și uzura mijloacelor fixe și obiectelor de inventar, după caz, taxele și impozitele pe clădiri și terenuri se decontează de instituțiile publice în care își desfășoară activitatea beneficiarii.
