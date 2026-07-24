Sorin Muncaciu (deputat AUR):„Mai dă-le, Ilie, 100 de lei!”

Deputatul AUR Sorin Muncaciu îl acuză pe premierul interimar Ilie Bolojan că încearcă să mascheze problemele reale din sistemul sanitar și susține că blocarea angajărilor în sănătate afectează direct pacienții și personalul medical.
Vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților afirmă că cele 26.000 de posturi vacante trebuie deblocate de urgență și critică modul în care Guvernul gestionează reforma salarizării și politicile din domeniul sănătății.
„Premierul Ilie Bolojan, demis prin moțiune de cenzură și rămas în funcție cu un interimat care, susțin criticii săi, a depășit cu aproape dublul termenul constituțional de 45 de zile, a susținut o conferință de presă.
Contrar afirmațiilor făcute anterior de numeroși specialiști, acesta a declarat că salariile nu scad, că aproximativ o treime dintre ele vor rămâne la același nivel și că vor fi actualizate cu rata inflației începând cu 1 ianuarie.
Mulți și-au amintit de discursul lui Nicolae Ceaușescu din 21 decembrie 1989, când vorbea despre creșterea retribuțiilor “de la 1 ianuarie”. Când mulțimea a început să huiduie, Elena Ceaușescu ar fi spus: “Mai dă-le, Nicule, 100 de lei!”.
Ilie Bolojan nu a reușit să iasă din textele pregătite pentru conferință, fie că au fost generate cu ajutorul inteligenței artificiale, fie că au fost redactate de Cancelaria condusă de Mihai Jurca. A avut mai degrabă atitudinea unui executant decât a unui lider. Nu părea că vorbește în nume propriu, ci că transmite mesajele celor de la Bruxelles. De aici și comparația: “Mai dă-le, Ilie, 100 de lei!”.
Ilie Bolojan este inamicul sănătății românilor! În calitate de vicepreședinte al Comisiei pentru Sănătate din Parlamentul României, resping cu vehemență argumentele prezentate de Ilie Bolojan. Cele 26.000 de posturi din sistemul sanitar trebuie deblocate de urgență.
Premierul a declarat:
“Este nevoie de un memorandum care trebuie aprobat după o analiză. La 193.000 de angajați din sistemul de sănătate ni s-a solicitat deblocarea a 26.000 de posturi, mai bine de 10% din numărul total de posturi.”
Ilie Bolojan a preluat informația potrivit căreia doar 65% dintre cele 132.000 de paturi din spitale sunt ocupate. Trăiește însă într-o bulă.
Aceste paturi nu sunt ocupate tocmai pentru că spitalele nu au suficient personal, nu au medicamente, nu au aparatura necesară, iar internările sunt limitate la maximum. Cu greu și, de multe ori, doar în urma unor intervenții, sunt acceptate cazurile grave. Nu este normal. Cei care își permit încearcă să se trateze în spitalele private. Ceilalți suferă și, din păcate, unii mor acasă. Domnule Ilie Bolojan, încetați cu aceste afirmații!
Nu este nevoie de niciun memorandum. Solicitările sindicatelor din sănătate și valul de demisii din sistemul medical reprezintă dovezi suficiente că cele 26.000 de posturi trebuie deblocate cât mai rapid.
Ilie Bolojan admite indirect că legea salarizării nu va putea fi adoptată în forma actuală săptămâna viitoare:
“Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine și, dacă e să fac o apreciere personală, consider că, în faza în care suntem, este puțin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect săptămâna viitoare. Consider că, în două-trei zile, discuțiile ar putea fi încheiate, astfel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă.”
În ultimele zile au fost rostogolite informații menite să stârnească apreciere și compasiune pentru “bietul reformator” împiedicat de conservatori.
Prin această conferință de presă, Ilie Bolojan a arătat că nu stăpânește situația. A vorbit despre proiecte de lege care ar fi trebuit finalizate de mult timp. În condițiile în care se află de peste un an la Palatul Victoria, nu mai poate susține că responsabilitatea aparține exclusiv altora.
Așadar, Ilie Bolojan lasă impresia unui lider care își simte sfârșitul politic. (…)
În aceste condiții, consider că decizia AUR de a demite Guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură a fost una corectă. Guvernul Bolojan este, în opinia mea, un guvern antiromânesc și este doar o chestiune de timp până va pleca” a declarat deputatul AUR Sorin Muncaciu.
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