ȘEDINȚĂ DE GUVERN CU MIZĂ URIAȘĂ: UN PROIECT CARE-I AFECTEAZĂ PE ROMÂNI, PE AGENDĂ

Guvernul va aproba, în ședința de astăzi, un proiect de hotărâre pentru stabilirea mecanismului național de luare a deciziei de reintroducere a controalelor la frontierele interne, precum și pentru modificarea și completarea HG nr. 1152/2014 privind organizarea, funcționarea și compunerea Centrului Național de Conducere a Acțiunilor de Ordine Publică.

"Prezenta hotărâre stabilește mecanismul național de luare a deciziei de reintroducere a controalelor la frontierele interne în condițiile prevăzute de titlul III capitolul II din Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen). (...) Reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne sau, după caz, prelungirea acestora se stabilește prin hotărârea Guvernului prevăzută la articolul 91 alineat (1) din OUG nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002 (...) la propunerea autorităților naționale cu competențe în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale sau sănătății publice, denumite în continuare autorități naționale competente, numai atunci când o astfel de măsură este strict necesară și proporțională pentru a răspunde unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne. (...) Controalele la frontierele interne se reintroduc temporar sau, după caz, se prelungesc pentru perioadele prevăzute de articolul 25a alin.(3), (5) sau (6), articolul 28 alin.(2) sau articolul 29 alin. (1) din Regulament", se arată în proiectul de hotărâre.

Va fi aprobat și un proiect de hotărâre privind modificarea HG nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea.

"Prin proiectul de act normativ sunt stabilite etapele care stau la baza procedurii de identificare a copiilor aflați în risc de separare de familie, care pot face obiectul înregistrării în Observatorul Copilului, respectiv: întocmirea unei liste a potențialelor familii din unitatea lor administrativ teritorială, care se pot afla într-o situație de vulnerabilitate și care au copii în întreținere pe baza anumitor informații; completarea fișei de observație, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie, pentru copiii aflați într-una dintre familiile care se regăsesc în listă; deplasarea asistentului social sau, după caz, a tehnicianului în asistență socială la domiciliul gospodăriei din care face parte familia în vederea înregistrării copilului sau, după caz, a copiilor în Observator; identificarea realizată într-un cadru normativ unitar, ce asigură utilizarea acelorași principii și criterii de identificare a familiilor aflate în situații de risc de separare de copii, la nivelul comunității", se precizează în nota de fundamentare.

Totodată, prin același proiect sunt introduse reglementări referitoare la participarea membrilor gospodăriei la procesul de colectare a datelor și introducerea în Observatorul Național.

Guvernul va aproba și un proiect de lege pentru ratificarea Convenției-cadru a Consiliului Europei privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate, adoptată și deschisă spre semnare la Faro, la 27 octombrie 2005, semnată de România la Strasbourg, la 17 februarie 2025.

Executivul va modifica, prin hotărâre, anexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin HG nr. 1294/2004.

"În anul 2025 se impune modificarea modelului bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare, astfel încât bonurile valorice emise în anul 2024 și anulate să nu fie folosite în anul curent. Din motive de siguranță, în fiecare an, acest model se modifică, în sensul schimbării culorii și seriei. Drept urmare, în anul 2025, pentru securizare, culoarea fundalului bonului valoric va fi portocaliu", conform notei de fundamentare.

Tot prin hotărâre, vor fi modificate HG nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, precum și HG nr.69/2025 privind acordarea unui sprijin financiar de urgență în agricultură pentru sectorul de creștere a ovinelor/ caprinelor, afectat de fenomene climatice nefavorabile.

Urmează a fi aprobat și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 pentru Regia Autonomă Tehnologii pentru Energia Nucleară, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei.

De asemenea, Executivul va adopta și un proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 6 la HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului.

"Prin prezentul proiect de hotărâre se propune înființarea unei funcții de demnitate publică de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat. Totodată se prevede și desființarea unui post aferent funcției de demnitate publică vacantă de secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Modificările susmenționate nu afectează numărul maxim de 496 de posturi, exclusiv demnitarii și cabinetele acestora, aprobat Secretariatului General al Guvernului", se subliniază în nota de fundamentare.

Printr-un memorandum vor fi aprobate Setul de priorități în domeniul schimbărilor climatice și Planul de acțiune pentru îndeplinirea acestora, aferente anului 2025.