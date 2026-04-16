Sorin Titus Muncaciu (deputat AUR): „România își abandonează copiii: subfinanțarea medicinei școlare este o crimă tăcută”

Deputatul AUR Sorin Titus Muncaciu, trage un semnal de alarmă extrem de grav asupra colapsului medicinei stomatologice școlare din România, acuzând statul român de nepăsare și abandon instituțional față de sănătatea copiilor.

„Situația medicinei stomatologice școlare din România reflectă un eșec sistemic profund. Datele oficiale arată că peste un milion de elevi nu beneficiază niciodată de un consult stomatologic în cadrul școlii. În prezent, în România funcționează aproximativ 461 de cabinete stomatologice școlare, dintre care doar 8 sunt în mediul rural, distribuite în doar câteva județe.

Mai mult, potrivit datelor Institutului Național de Sănătate Publică, există în jur de 500 de medici stomatologi școlari, în condițiile în care necesarul real depășește 1.800 de specialiști. Asta înseamnă un deficit de peste 1.300 de medici, iar consecința directă este că un singur medic ajunge să aibă în grijă, în medie, aproximativ 6.000 de elevi.

Această realitate este în contradicție flagrantă cu recomandările internaționale. Organizația Mondială a Sănătății subliniază importanța prevenției și a controalelor regulate în rândul copiilor, în condițiile în care caria dentară este cea mai răspândită boală cronică la nivel global. În România, studiile arată că peste 60–70% dintre copiii de 6–8 ani au deja carii, iar mulți dintre aceștia nu beneficiază de tratament la timp.

Ministerul Sănătății a tratat ani la rând medicina preventivă ca pe un domeniu marginal.

Subfinanțarea cronică, birocrația excesivă și lipsa unei strategii coerente au blocat dezvoltarea rețelei de medicină școlară. În loc să avem cabinete stomatologice funcționale în majoritatea unităților de învățământ, ne confruntăm cu situația în care, în mediul rural, accesul este aproape inexistent.

Problema nu se oprește aici. Sistemul se confruntă și cu un deficit major de personal auxiliar: lipsesc aproape 1.500 de asistenți medicali școlari, ceea ce face și mai dificilă desfășurarea activităților de prevenție și tratament.

Această criză afectează direct sănătatea și viitorul copiilor României.

Lipsa accesului la servicii stomatologice nu înseamnă doar durere și disconfort, ci și probleme de nutriție, dezvoltare și integrare socială. Un copil care nu are acces la servicii medicale de bază este un copil căruia îi limităm șansele în viață.

Copiii sunt viitorul acestei țări, nu este un slogan, ci o responsabilitate fundamentală a statului român.

Nu putem construi o societate sănătoasă ignorând sănătatea celor mici.

În calitate de medic, deputat și vicepreședinte al Comisiei pentru sănătate, solicit Ministerului Sănătății:

• elaborarea și implementarea unui plan național pentru dezvoltarea medicinei stomatologice școlare;

• creșterea finanțării dedicate prevenției și medicinei școlare;

• simplificarea procedurilor de autorizare pentru cabinetele stomatologice din școli;

• stimulente reale pentru atragerea medicilor în mediul rural;

• ocuparea urgentă a posturilor vacante de medici și asistenți medicali.

Nu mai putem accepta indiferența și lipsa de acțiune.

Este momentul să investim în sănătatea copiilor noștri, dacă vrem cu adevărat să avem un viitor.

România nu poate avea un viitor sănătos fără copii sănătoși”, a declarat deputatul AUR, Sorin Titus Muncaciu.

