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Politica· 1 min citire
Zelenski ridică miza războiului! Ucraina lansează o operațiune militară de 40 de zile pentru a forța Rusia să cedeze
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat lansarea unei campanii militare de 40 de zile, menită să crească presiunea asupra Rusiei și să o determine să pună capăt războiului.
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