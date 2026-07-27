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Sanatate· 1 min citire
Sute de posturi sunt vacante la Spitalul Județean Arad
FOTO: Athivă
Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se confruntă cu un deficit important de personal, având 624 de posturi vacante dintr-un total de 2.999 prevăzute în organigramă.
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