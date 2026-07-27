Sanatate· 1 min citire

Sute de posturi sunt vacante la Spitalul Județean Arad

FOTO: Athivă

FOTO: Athivă

Realitatea de Arad
Scris de Realitatea de Arad Publicat: 27 iul. 2026, 12:29

Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad se confruntă cu un deficit important de personal, având 624 de posturi vacante dintr-un total de 2.999 prevăzute în organigramă.

Unitatea medicală, care dispune de 1.251 de paturi, are nevoie în special de asistenți medicali și medici. În prezent, lipsesc 283 de asistenți și 94 de medici, dar există și un deficit de infirmieri, brancardieri și alte categorii de personal.

Conducerea spitalului a solicitat încă din luna aprilie deblocarea a 190 de posturi, dintre care 28 pentru medici, 68 pentru asistenți, 55 pentru personal medical auxiliar și 39 pentru alte funcții medicale sau nemedicale. Cererea a luat în calcul atât locurile deja vacante, cât și pensionările estimate până la sfârșitul anului. În ultimele șase luni, 48 de angajați au părăsit instituția.

Reprezentanții spitalului susțin că actul medical este asigurat în continuare, în ciuda lipsei de personal. Gradul de ocupare a paturilor este de 78%, peste media națională de 63%, iar cheltuielile de personal reprezintă aproximativ 65% din contractele încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Arad.

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