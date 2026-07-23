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Sanatate· 1 min citire
Ministerul Sănătății, măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirilor după inundații
Inundațiile, pericol pentru sănătate
Publicat23 iul. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net
Autorităţile le recomandă oamenilor să consume doar apă îmbuteliată sau fiartă.
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