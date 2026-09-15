33 de percheziții DIICOT în Arad într-un dosar de trafic de droguri. Minori, printre persoanele cercetate

Polițiștii și procurorii au făcut 33 de percheziții DIICOT în Arad, în două dosare privind traficul de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe psihoactive. Peste 15 persoane, inclusiv minori, sunt cercetate, iar anchetatorii au pus în aplicare peste 40 de mandate de aducere.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Arad și procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Arad au făcut 33 de percheziții domiciliare în cadrul a două dosare penale privind traficul de droguri de mare risc și operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Peste 15 persoane ar fi fost implicate în activitățile cercetate, printre acestea aflându-se și minori, iar în cadrul operațiunii au fost puse în aplicare peste 40 de mandate de aducere.
Cele 33 de percheziții DIICOT în Arad au avut loc în județ, anchetatorii vizând persoane suspectate că, în perioada martie-septembrie 2026, ar fi procurat, depozitat, deținut, transportat și comercializat droguri de mare risc și produse psihoactive către consumatori.
Peste 15 persoane sunt cercetate în cele două dosare
Ancheta vizează infracțiuni de trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu substanțe susceptibile să producă efecte psihoactive. Într-unul dintre dosare, cercetările privesc și punerea la dispoziție a unei locuințe pentru consumul ilicit de droguri.
Potrivit informațiilor strânse până în prezent de anchetatori, peste 15 persoane ar fi desfășurat astfel de activități între lunile martie și septembrie 2026. Printre substanțele vizate în dosare se află 4-CMC, 4-MMC și alfa-Etilaminopentiofenonă.
În activitatea cercetată ar fi fost implicați și minori, potrivit anchetatorilor.
Petreceri la care s-ar fi consumat substanțe stupefiante
O persoană este cercetată și după ce ar fi pus la dispoziție, cu știință, un imobil din municipiul Arad în care ar fi fost consumate substanțe stupefiante. Potrivit anchetatorilor, consumul ar fi avut loc în cadrul unor petreceri tematice organizate în respectiva locuință.
În urma celor 33 de percheziții DIICOT în Arad, polițiștii și procurorii au pus în aplicare peste 40 de mandate de aducere. Persoanele vizate au fost conduse la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Arad pentru audieri.
Operațiune cu polițiști din mai multe județe
La acțiune participă și polițiști din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și Oradea, precum și din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Caraș-Severin și IPJ Arad.
Operațiunea beneficiază și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad și al Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara.