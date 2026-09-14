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Politica· 1 min citire
Grindeanu propune un acord politic pe deciziile majore, Bolojan refuză – SURSE
Sorin Grindeanu si Ilie Bolojan (Profimedia)
Publicat14 sept. 2026, 10:50
Actualizat14 sept. 2026, 10:58
SursăRealitate Plus
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, propune un acord politic pentru deciziile sociale cu impact major, însă premierul demis Ilie Bolojan refuză, susțin surse politice citate de Realitatea Plus. Potrivit acestora, Grindeanu și Bolojan ar fi avut o discuție legată de căile de depășire a crizei politice și a impasului decizional provocat de faptul că nu există un guvern cu puteri depline.”
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